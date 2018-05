de Bendis et Marquez: Civil War II nº3

La première mini-série Civil War pouvait se lire comme une parabole de l'affrontement des Républicains (Iron Man, assujetti au pouvoir gouvernemental) contre les Démocrates (Captain America défend l'indépendance). Aucun arrière-plan politique dans cette seconde version ! Un Inhumain récemment révélé peut prévoir le futur, ce qui permet de capturer Thanos, mais War Machine décède dans l'événement, ce qui provoque la colère d'Iron Man. De nombreux affrontements internes sont à prévoir entre les partisans d'une action préventive, et ceux qui préfèrent attendre la réalisation du crime. MICHEL DARTAY

Sente et Jigounov: XIII - tome 24 - L'Héritage de Jason Mac Lane

En compagnie de la jeune blonde Annika, XIII mène l'enquête pour percer le secret de ses origines, mais il est poursuivi par la puissante Fondation Mayflower ainsi que par le dangereux mafiosi Little Joe. Souvent traité d'égoïste, il trouve le moyen d'aller libérer ses amis la Major Jones et le Général Carrington, prisonniers des talibans du Banichistan, pays imaginaire sans doute voisin de l'Afghanistan. En tant qu'otage, il vaut mieux ressembler à Lee Marvin qu'à Whitney Houston, et l'infortunée Jones ne peut même plus s'en mordre les doigts. En prime, la généalogie de XIII ! - MICHEL DARTAY

de Perna et Bedouel: Kersten, médecin d'Himmler, Tome 1 : Pacte avec le diable

Jusqu'ici, Perna était le scénariste à succès de séries à gags du type Joe Bar Team, mais il a voulu tenter l'expérience d'une histoire sérieuse, pour ne pas dire dramatique. Joseph Kessel avait écrit un roman sur Kersten, ce médecin très habile qui parvenait à soulager Himmler d'insupportables douleurs. En échange, il lui demandait de libérer des opposants, et alla même jusqu'à lui faire éviter la déportation en Pologne de l'ensemble du peuple hollandais. L'entourage d'Himmler se méfie de ce docteur trop influent. On retrouve au dessin l'efficace Bedouel, juste après la fin de la série L'Or et le Sang qu'il avait dessinée avec Merwan. JEAN-PHILIPPE RENOUX