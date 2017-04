UCHIWA est un projet caritatif visant à récolter des dons pour agir pour la préservation des océans.

L’association Walking Art, porteuse du projet, a décidé de s’engager pour soutenir l'association BLOOM dans son combat.

Plus de 60 artistes issus du street-art, de l'art contemporain, du tatouage et de l'illustration s'engagent en peignant des uchiwa (éventails japonais). Parmi ces artistes, les mangaka JP Nishi (A nos amours - Kana) et Reno Lemaire (Dreamland - Pika Edition) réalisent un éventail ainsi que les auteurs de BD Winston (Le Cycle d'Inari - Delcourt) et l'Atelier Sento (Onibi - Editions Issekinicho).

Ce support a été choisi pour sa beauté intrinsèque, son format original et parce qu’il évoque la nature et la mer. Symbole de l’été, du vent, il semble connecté à l’océan. Entièrement en bambou et en papier, réalisé à la main, c'est en plus un support écologique.

L’Aquarium de Paris met à disposition son espace lounge afin d’intégrer au parcours des visiteurs l’exposition UCHIWA et offrir un écrin d’exception pour la vente aux enchères. L'intégralité des bénéfices sera reversée à l'association BLOOM.

Exposition les 12 et 13 mai et vente aux enchères le 14 mai (sur inscription event@walkingart.fr) à l'aquarium de Paris. 5 Avenue Albert de Mun, 75016 Paris

Toutes les informations sur www.walkingart.fr/uchiwa

photo : œuvre de l'artiste Russ